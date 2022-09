Atomic Heart verrà pubblicato da Focus Entertainment

Dopo aver pubblicato un nuovo trailer di gameplay qualche giorno fa, Mundfish ha annunciato di aver unito le forze con Focus Entertainment per la pubblicazione di Atmic Heart.

“È un onore collaborare con uno studio così talentuoso come Mundfish,” ha dichiarato Julien Ramette, Chief Business Development Officer di Focus Entertainment. “Siamo rimasti stupefatti dalla creatività di Robert [Bagratuni] (CEO di Mundfish NdR) e del suo team non appena ci siamo messi in contatto. Gli standard tripla A che hanno infuso nel loro primo videogioco sono un risultato eccezionale. Atomic Heart riuscirà a colpire tutti quei giocatori alla ricerca di un’esperienza originale e di nuova generazione.”

Le due compagnie hanno inoltre approfittato dell’occasione per farci sapere che Atomic Heart uscirà nel corso del prossimo inverno, dunque nel periodo compreso tra la fine di dicembre 2022 e la prima metà di marzo 2023.