Steelrising è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

L’action RPG di stampo soulslike creato dagli autori di Greedfall ci trasporta in una versione ucronica della Rivoluzione Francese, dove la rivolta del popolo è stata sedata nel sangue da un esercito di automi al comando di re Luigi XVI. Impersonando Aegis, una guardia personale di Maria Antonietta, dovremo farci strada tra le strade di Parigi per affrontare l’esercito del re e fermare una volta per tutte il massacro.

Volete saperne di più? Allora vi consigliamo di leggere la nostra recensione vergata da Gabriele Barducci.