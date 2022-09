F1 22 introduce la livrea Ferrari Giallo Modena Italian GP

Electronic Arts e Codemasters hanno pubblicato un aggiornamento gratuito di F1 22 che include, tra le altre novità, la speciale livrea Ferrari Giallo Modena Italian GP della F1-75 guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz.









Questa livrea verrà sfoggiata dai due ferraristi nel corso del Gran Premio d’Italia che si svolgerà questo weekend nella cornice dell’Autodromo Nazionale di Monza. Progettata per rendere omaggio a Monza, evoca le orgogliose radici e la passione per le corse della Ferrari. Gli oggetti speciali Giallo Modena a tempo limitato, tra cui la livrea della vettura, le divise dei piloti, le divise dei box, il casco e gli stivali, saranno disponibili gratuitamente nel gioco per tutti i giocatori a partire dal 12 settembre per un mese.

“Siamo entusiasti di accompagnare la Ferrari in questo momento speciale e di portare questa nuova immagine iconica che hanno sviluppato in F1 22“, ha dichiarato Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters. “Il nostro studio è orgoglioso di creare esperienze di gara autentiche e questi tocchi rafforzano la vicinanza del gioco al mondo della Formula 1“.

Non è tutto, però, giacché l’update gratuito di F1 22 aggiunge anche il Circuito Internazionale di Shanghai e un evento settimanale dedicato a Zhou Guanyu per commemorare la Festa della Luna cinese.