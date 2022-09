Process of Elimination verrà pubblicato in Occidente in primavera

NIS America ha annunciato che pubblicherà Process of Elimination nei territori occidentali nel corso della prossima primavera. Il gioco sarà disponibile sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch.









Questa la sinossi ufficiale del gioco: “Il Quartering Duke, un famigerato serial killer con oltre un centinaio di vittime, ha gettato il paese nel caos con i suoi atti atroci. Per porre fine alla sua follia omicida, la ‘Detective Alliance’, composta dai migliori investigatori del mondo, si è riunita per incastrarlo. Tuttavia, in una serie di eventi imprevisti, un aspirante ma insignificante detective di nome Wato Hojo si imbatte nelle loro operazioni. Si unisce alla Detective Alliance sulla misteriosa isola di Morgue per indagare sul Quartering Duke, solo per scoprire poi che il loro obiettivo si nasconde tra di loro! Riusciranno questi investigatori a dimostrare la loro innocenza e a svelare l’identità del Quartering Duke?”

Process of Elimination si presenta dunque come un videogioco investigativo in cui saremo chiamati a svolgere indagini interagendo direttamente con le scene del crimine. Usando la speciale abilità di “Denouement” potremo assorbire informazioni critiche, prevedere il futuro e raccogliere indizi al fine di sbrogliare la matassa e risolvere il mistero.

Da notare, infine, che il gioco sarà doppiato in giapponese e presenterà solamente sottotitoli e testi a schermo in lingua inglese.