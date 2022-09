CD Projekt RED è al lavoro su due videogiochi tripla A

Appena due giorni fa è stata annunciata la prima – e unica – espansione di Cyberpunk 2077 intitolata Phantom Liberty, tuttavia questo non è l’unico progetto in cantiere presso CD Projekt RED. Lo studio polacco ha difatti annunciato di essere al lavoro su altri due progetti tripla A portati avanti in contemporanea.

Il CEO Adam Kiciński ha fatto sapere che uno di questi riguarda un universo già esplorato in passato da CD Projekt RED, e già sappiamo che si tratta di un nuovo The Witcher. Il secondo progetto, invece, è ancora avvolto nel mistero. In entrambi i casi, i giochi si poggeranno sull’Unreal Engine 5 grazie a una partnership strategica siglata tra la compagnia polacca ed Epic Games.

Possiamo in ogni caso immaginare che ci vorrà un bel po’ di tempo prima che questi due videogiochi vedano la luce del sole.