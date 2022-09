Bethesda annuncia server dedicati a Wolfenstein: Enemy Territory

“Siamo lieti di annunciare che abbiamo distribuito server dedicati a Wolfenstein: Enemy Territory, che eseguono il set di regole vanilla con tutte e sei le mappe originali e senza mod!” racconta il profilo Twetter di Wolfenstein. Rilasciato per la prima volta nel 2003 e di recente disponibile gratuitamente su Steam, Wolfenstein: Enemy Territory – sparatutto multiplayer online – è ormai quasi vent’enne e oggi vede una implementazione da parte di Bethesda di nuovi server.

Lo sviluppatore non ha ancora rivelato se in futuro verranno lanciati server in più regioni, attualmente ce ne sono quattro a coprire gli Stati Uniti, l’UE, il Regno Unito e l’Australia. I server eseguono il set di regole della campagna Wolfenstein: Enemy Territory, incluse tutte e sei le mappe originali e ricordiamo che ora il gioco è disponibile gratuitamente anche su Microsoft Store, con supporto server dedicato. Questa mossa di Bethesda ha creato sicuramente molto interesse e felicità tra i fan della serie.

