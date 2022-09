Football Manager 2023 debutterà a novembre su nuove piattaforme

Il debutto di Football Manager 2023, serie storica di Sports Interactive e SEGA, è previsto per l’8 novembre insieme ad un’importante novità: il gioco sarà disponibile per due nuove piattaforme, PlayStation 5 (progettato per il controller Dualsense) e Apple Arcade (nella versione Touch su iPhone, iPad, Mac o Apple TV).









“FM23 rappresenta un altro significativo passo in avanti per la serie Football Manager, con il debutto su due nuove piattaforme”, racconta Miles Jacobson, direttore dello studio Sports Interactive, “Gli appassionati ci chiedevano da anni di realizzare una versione per PlayStation. Sono lieto di poter annunciare che ora avranno la possibilità di vivere l’esperienza più vicina a quella di essere un vero allenatore di calcio anche sulla console Sony”. Jacobson aggiunge: “La decisione di non pubblicare una versione Touch per iOS e Android nel 2021 è stata difficile e sappiamo che molti dei nostri fan sono rimasti delusi. Questa fantastica collaborazione con Apple Arcade ci consente di riproporre un titolo popolare in una versione che ha molto senso sia per noi come studio, sia per la vasta community di FM”.

In attesa delle novità riguardo al nuovo gioco che arriveranno nelle prossime settimane, vi raccontiamo qui del predecessore Football Manager 2022.