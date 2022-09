Evil West: un nuovo trailer mette in mostra il gameplay

Focus Entertainment e Flying Wild Hog hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Evil West, lo sparatutto sovrannaturale ambientato nella frontiera americana.









Il lungo video della durata di oltre tredici minuti ci mostra un estratto proveniente da uno dei primi livelli del gioco: qui il protagonista Jesse, un membro di un antico ordine di cacciatori di mostri e vampiri, deve utilizzare le sue abilità e i gadget a sua disposizione per disfarsi rapidamente dei nemici che gli hanno teso un’imboscata.

Evil West offrirà una campagna che potrà essere affrontata sia in solitaria che in compagnia di un amico. L’uscita, recentemente rinviata, è prevista per il 22 novembre 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S.