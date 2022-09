Ridgeline Games di Marcus Lehto al lavoro su Battlefield

Electronic Arts ha annunciato di aver fondato uno studio di sviluppo guidato da Marcus Lehto: questa nuova realtà in quel di Seattle, Ridgeline Games, si occuperà di sviluppare campagne narrative all’interno dell’universo di Battlefield.

Marcus Lehto, già co-creatore di Halo e autore del recente Disintegration, entrò nell’organico di Electronic Arts poco meno di un anno fa. Già in quell’occasione venne fatto sapere che avrebbe sviluppato sparatutto in prima persona, pertanto non stupisce la decisione di affidargli la guida di uno studio specializzato in campagne single player di Battlefield.

Viene tuttavia precisato che il primo progetto di Lehto e compagni non sarà legato a Battlefield 2042, anche perché immaginiamo che i lavori siano appena iniziati.