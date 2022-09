Avvistato Remnant: From the Ashes 2, annuncio in vista?

Uscito tre anni fa, il primo Remnant: From the Ashes si è rivelato un action RPG sorprendente grazie al suo mix di esplorazione, struttura procedurale e azione di stampo soulslike, tanto da riscuotere immediatamente un buon successo di pubblico. Viste le premesse, dunque, l’annuncio di un eventuale sequel non ci stupirebbe affatto.

Ebbene, pare proprio che Gunfire Games possa essere al lavoro su Remnant: From the Ashes 2, perlomeno stando al marchio che è stato depositato all’inizio di settembre presso l’apposito ufficio statunitense. Da notare che la compagnia texana ha depositato anche le pratiche per registrare il marchio Remnant 2.

Va detto che a volte vengono depositati marchi a fini precauzionali, pertanto non è certo che la registrazione di Remnant: From the Ashes 2 porterà a un annuncio nel breve periodo. In ogni caso si tratta comunque di un indizio importante da non sottovalutare.