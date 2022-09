Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il DLC Wanderer of the Rift esce a ottobre

Square Enix e Team Ninja hanno annunciato la data di uscita di Wanderer of the Rift, il secondo DLC a pagamento di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.









Questo contenuto aggiuntivo aggiungerà un nuovo dungeon, il Labirinto Dimensionale, la professione del Mago Blu, nuovi oggetti di equipaggiamento, dei nemici inediti e alcuni boss addizionali.

Wanderer of the Rift sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 26 ottobre. Da notare che non sarà acquistabile separatamente, ma sarà incluso nel solo Season Pass di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il quale comprende anche l’espansione precedente Trials of the Dragon King e il prossimo DLC, Different Future.