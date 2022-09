Eidos Montreal e Crystal Dynamics si riappropriano delle loro serie

Ora che l’acquisizione di Eidos Montreal e Crystal Dynamics da parte di Embracer Group è stata portata a termine, i due studi di sviluppo sono finalmente tornati in possesso dei loro rispettivi franchise.

Eidos Montreal ha fatto sapere di aver aggiornato i termini di servizio e le note della privacy di molti suoi videogiochi per riflettere questo nuovo capitolo della storia della compagnia. “Per dirla in modo semplice, il cambiamento più importante riguarda il fatto che Eidos Montreal (o i suoi affiliati) è ora il proprietario dei giochi che ha sviluppato, come Deus Ex e Thief, nonché il responsabile delle informazioni personali ottenute dai vari sistemi di tracciamento inclusi in questi titoli,” si legge sul sito ufficiale dello studio canadese.

Lo stesso ha fatto Crystal Dynamics, sul cui sito cita esplicitamente le serie di Tomb Raider e di Legacy of Kain, precedentemente nelle mani di Square Enix e ora tornate allo studio di sviluppo come parte dell’accordo di acquisizione siglato con Embracer Group.

Per quanto atteso e inevitabile, questo sviluppo della faccenda apre a scenari interessanti per il ritorno in grande stile di questi franchise così importanti che hanno fatto la storia dei videogiochi. E chissà che qualcuno non si metta finalmente in testa di creare un nuovo Legacy of Kain. D’altronde sperare non costa nulla, no?