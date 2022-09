Activision, Call of Duty: Next svelerà il futuro del franchise

Activision ha annunciato che ospiterà l’evento Call of Duty: Next, che verrà trasmesso il 15 settembre sui canali YouTube, Twitch, Twitter e Facebook del franchise. Durante lo showcase riceveremo nuovi dettagli riguardo Call of Duty: Warzone Mobile, introdotto come un autentico gameplay di Call of Duty con lobby da 120 giocatori e un tipo di progressione condivisa. Della versione Mobile è stato presentato anche un brevissimo trailer durante il GameSpot Swipe Mobile Showcase 2022 che mostra un aereo facilmente riconoscibile dai fedelissimi fan di Warzone. Infinity Ward farà anche un’importante rivelazione riguardo il multiplayer di Modern Warfare 2 che sarà disponibile dal 28 ottobre e di cui abbiamo parlato qui, e riceveremo dettagli anche sulla prossima beta Warzone 2.0 per console e PC. Manca solo una settimana!

