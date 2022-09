Little Nightmares: il primo capitolo in arrivo su Android e iOS

“Sei”. Da coloro che hanno amato la serie di Little Nightmares non può essere ricordato solamente come un numero: difficile non associarlo alla piccola e misteriosa protagonista dall’indimenticabile impermeabile giallo che si ritrova a affrontare le insidie di un mondo in cui è costretta a sacrificare la sua innocenza per sopravvivere. Fan della serie, buone notizie: questo inverno il primo capitolo di Little Nightmares sarà disponibile su iOS e Android.









Il debutto di Little Nightmares per Pc e console è avvenuto nel 2017 e il lavoro di Tarsier Studios è stato fin da subito accolto caldamente, il gioco racchiude una storia tanto cruda quanto delicata che oltre ad appassionare facilmente trova il modo di far riflettere. Little Nightmares 2 è stato rilasciato nel 2021, anch’esso molto apprezzato, e se siete curiosi ne trovate qui la recensione. Ad oggi non ci sono altre informazioni riguardo la versione mobile, vedremo cosa ci svelerà il team di Tarsier Studio nelle prossime settimane.