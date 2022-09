Splatoon 3: vendite pari a 3,45 milioni di copie nel solo Giappone

Splatoon 3 sta riscuotendo un successo di pubblico davvero incredibile, soprattutto in patria: Nintendo ha difatti annunciato che le vendite del gioco in Giappone hanno superato quota 3,45 milioni nei primi tre giorni successivi al lancio. Da notare che questa cifra include sia le vendite delle versioni fisiche che quelle digitali.

La Casa di Kyoto fa sapere che si tratta della prima volta che un suo videogioco riesce a vendere così tanto in così poco tempo, nel solo Giappone ovviamente. Nemmeno altri franchise ben più famosi e blasonati ci sono riusciti, pensiamo a Super Mario o The Legend of Zelda.

Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda le vendite di Splatoon 3 nei mercati occidentali, ma è molto probabile che anche qui da noi il gioco sia stato accolto con favore dal pubblico. Nel Regno Unito, infatti, lo sparatutto multiplayer per Nintendo Switch è riuscito ad aggiudicarsi la prima posizione nella classifica dei videogioco più venduti, prima volta in assoluto che accade nella storia di questo seppur giovane franchise.