Marvel's Midnight Suns: svelata la nuova data di uscita

Dopo aver rinviato e scaglionato la pubblicazione delle varie versioni del gioco, Firaxis Games ha finalmente annunciato la nuova data di uscita di Marvel’s Midnight Suns. Lo ha fatto pubblicando un nuovo trailer.









Il tattico a turni ispirato ai fumetti della Casa delle Idee sarà disponibile a partire dal prossimo 2 dicembre 2022. Da notare che questa data si riferisce alle sole versioni per PC, PS5 e Xbox Series X|S, nessuna notizia – per ora – circa la data di lancio delle edizioni per PS4, Xbox One e Switch. A questo punto, però, è facile immaginare che non vedranno la luce prima del prossimo anno.