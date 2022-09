Tron: Identity è il nuovo videogioco di Bithell Games

C’è un nuovo videogioco ambientato nell’universo di Tron in vista, annunciato nella cornice del Disney & Marvel Showcase dello scorso weekend. Stiamo parlando di Tron: Identity, una visual novel in sviluppo presso Bithell Games, lo studio indipendente già autore di Thomas Was Alone, Volume e John Wick Hex.









Ambientato dopo gli eventi di Tron: Legacy, Identity narrerà le vicende di Query, un programma detective incaricato di svelare un mistero: scoprire cosa sia stato rubato dalla Griglia e da chi. Questa avventura narrativa ci porterà alla scoperta di un mondo virtuale costruito su delle fondamenta instabili, dove non tutto è ciò che sembra.

Il direttore creativo Mike Bithell spiega che le decisioni prese durante l’avventura ne influenzeranno la storia, portando a una moltitudine di esiti diversi, giusti o sbagliati a seconda delle scelte. Sarà possibile interagire con numerosi personaggi e decidere se allearsi con essi, respingerli, o persino epurarli.

In ogni caso, Tron: Identity sarà disponibile nel corso del 2023 su PC (via Steam). Per il momento non sappiamo se il gioco approderà anche su altre piattaforme.