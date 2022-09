Assassin's Creed Codename Hexe non sarà un RPG

Lo scorso fine settimana abbiamo assistito all’annuncio di vari progetti appartenenti al franchise di Assassin’s Creed, tra cui il misterioso Codename Hexe, di cui però non si conoscono molti dettagli. Se infatti Assassin’s Creed Mirage rappresenta un tributo alle origini della saga, mentre Codename Red sarà la continuazione del filone action RPG, Codename Hexe sarà invece qualcosa di molto diverso.

In un’intervista concessa ai taccuini di IGN US, l’executive producer Marc-Alexis Côté ha confermato che Hexe non sarà un videogioco di ruolo: “Credo che Infinity ci permetta di avere esperienze diverse con dimensioni differenti,” ha aggiunto. “Non tutto deve essere un RPG da 150 ore.” Allo stesso tempo, Côté ha spiegato che la longevità inferiore di certe esperienze si rifletterà anche in un prezzo di vendita diverso per i vari titoli: è dunque probabile che videogiochi più compatti abbiano un prezzo inferiore rispetto a quello applicato ai prodotti più longevi. Inoltre, l’hub di Infinity ospiterà anche esperienze gratuite.

Ricordiamo che Codename Hexe è in sviluppo presso Ubisoft Montreal, lo studio che diede i natali alla serie quindici anni fa e che ha creato i recenti Assassin’s Creed Origins e Valhalla, laddove Codename Red è in lavorazione presso Ubisoft Quebec, già autore di AC Odyssey.