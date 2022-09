Il Nintendo Direct di settembre è confermato, mancano poche ore all'evento

La conferma dell’evento arriva da un tweet della pagina Nintendo of America, che afferma: “Sintonizzati alle 7:00 PT di martedì 13 settembre per un live streaming del Nintendo Direct con circa 40 minuti di informazioni incentrate principalmente sui giochi per Nintendo Switch che verranno lanciati questo inverno”.

Domani scopriremo cosa ha in programma Switch per il futuro e attraverso il Direct verranno svelati dettagli sui giochi “invernali”, previsti per la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Di titoli per Switch di cui vedremo l’esordio prima della fine dell’anno abbiamo Bayonetta 3 oltre a Pokémon Scarlatto e Violetto di cui vi abbiamo parlato qui. Potremmo ricevere novità riguardo a Advance Wars, e sono attesi aggiornamenti anche riguardo Zelda: Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 4. Vedremo con cosa ci sorprenderà domani Nintendo!

