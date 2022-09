Niantic annuncia World of Heroes, videogioco dell'universo Marvel

Lo sviluppatore di Pokémon Go, Niantic, rivela il lancio globale – previsto nel 2023 – di World of Heroes, un nuovo gioco AR per smartphone. Ad oggi non si hanno molte informazioni riguardo al titolo, ma un comunicato stampa racconta un dettaglio interessante, ovvero che questo sarà “il primo gioco Marvel in cui i giocatori diventeranno il loro unico Super Eroe Marvel”, e continua dicendo che “Il titolo è progettato per essere un’esperienza di gioco sociale e mette i giocatori, i loro amici e i loro iconici alleati Marvel Super Hero contro Marvel Super Villains e minacce interdimensionali”. Altri indizi li troviamo nel teaser pubblicato da Marvel Entertainment, in cui vediamo i giocatori mostrare poteri ispirati a supereroi come Thor, X-Men’s Cyclops e Doctor Strange.









World of Heroes è l’ultima novità dei giochi sviluppati da Niantic, che anche in questo titolo ritorna con il caratteristico impegno dell’azienda nei confronti del gioco all’aperto. Attendiamo aggiornamenti!