PlayStation terrà uno State of Play nella serata odierna

Oggi gli appassionati di videogiochi non avranno solo il Nintendo Direct da guardare, bensì verrà trasmesso anche un nuovo State of Play. Sony ha fatto sapere che alle 23:59 (ora italiana) di oggi verrà mandato in onda un breve evento digitale sui canali Twitch e YouTube della divisione PlayStation.

La trasmissione durerà all’incirca venti minuti durante i quali verranno mostrati una decina di videogiochi per PS4, PS5 e PS VR2. Questi titoli proverranno principalmente dai partner giapponesi di PlayStation, ma non mancheranno opere prettamente occidentali.