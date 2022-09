Ubisoft aumenterà i prezzi di alcuni videogiochi

Se alcuni videogiochi di Ubisoft verranno venduti a prezzi inferiori per riflettere un tipo di esperienza più compatta, per esempio il prossimo Assassin’s Creed Mirage, la compagnia francese ha fatto sapere che altri titoli vedranno il loro prezzo di vendita lievitare per allinearsi agli altri Tripla A sul mercato.

In una recente intervista, infatti, il CEO Yves Guillemot ha spiegato che alcuni dei videogiochi futuri verranno venduti a prezzi più alti, allineandosi ai $ 70 (probabilmente € 80 qui da noi) applicati dagli altri grandi publisher, tra cui Take-Two Interactive, Square Enix e Sony. Guillemot ha poi fatto sapere che il primo videogioco targato Ubisoft ad applicare questa nuova politica sui prezzi sarà Skull and Bones, il videogioco piratesco in uscita su PC e console il prossimo 8 novembre 2022. Contenti?