Halo Infinite: Bonnie Ross lascia 343 Industries e Microsoft

Un’altra tegola si abbatte su Halo Infinite, ma questa volta si tratta di qualcosa fuori dal controllo degli sviluppatori: Bonnie Ross ha appena annunciato di aver lasciato 343 Industries e l’organico di Microsoft per dedicarsi esclusivamente a una questione familiare e di salute.

“Sono orgogliosa del lavoro svolto da tutti in 343 Industries circa Halo Infinite, la Master Chief Collection, la serie TV di Halo e molto altro,” ha dichiarato l’ormai ex Head of Studio. “È stato un onore lavorare al fianco di questo team nel corso degli ultimi quindici anni e aver fatto parte di un universo che amo.”

Dopo l’uscita di scena di Bonnie Ross, 343 Industries sarà guidata da Pierre Hintze, ex Producer Head dello studio. Non è l’unico cambio al vertice della compagnia, però, dal momento che il responsabile del marketing Brian Koski diventerà General Manager di Halo, mentre Elizabeth Van Wyck rivestirà la carica di Business & Operation Lead.