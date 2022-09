EA: It Takes Two farà il suo esordio su Nintendo Switch a novembre

L’apprezzata esperienza collaborativa che ha conquistato i giocatori di It Takes Two arriverà su Nintendo Switch il prossimo 4 novembre, ce lo ha svelato oggi Electronic Arts.









Se siete curiosi del titolo trovate la nostra recensione qui. Ad oggi sappiamo che il gioco ha riscosso molto successo: dal suo rilascio ha collezionato svariati premi, tra cui The Game Awards e DICE’s Game of the Year, con Hazelight Studios come sviluppatore originale, il cui fondatore e game director Josef Fares ha dichiarato: “Come fan di Nintendo, sono entusiasta che i giocatori di Switch possano finalmente sperimentare It Takes Two”, prosegue: “Turn Me Up Games ha un eccellente record nel portare giochi di livello mondiale su Nintendo Switch, e ci fidiamo della loro esperienza nel portare il mondo fantastico di It Takes Two sulla piattaforma”.

Turn Me Up Games è lo studio specializzato in giochi per Nintendo Switch a cui è stato affidato il progetto, che è stato accolto calorosamente: “Siamo grandi fan di Hazelight e It Takes Two e siamo entusiasti di essere stati incaricati di sviluppare questo gioco per Nintendo Switch”, spiega Scott Cromie di Turn Me Up Games.

It Takes Two è già disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Origin e Steam), per Switch sarà possibile pre-ordinarlo a partire dal 13 settembre.