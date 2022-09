Nintendo: Fire Emblem tra novità annunciate durante il Direct

Dal Direct in corso, Nintendo ha annunciato un nuovissimo gioco della serie Fire Emblem, il cui esordio è previsto per il 20 gennaio 2023. Sembra che il nuovo titolo sia dedicato all’anniversario della serie, della quale potete trovare maggiori informazioni qui, oltre alla recensione di Fire Emblem: Tree Houses. Utleriori dettagli sul gioco li avremo nelle prossime settimane, ma riguardo al titolo ora sappiamo che manterrà il tipico gameplay con combattimento a turni, che accoglierà un eroe dai capelli rossi e blu e che vedremo la possibilità di utilizzare accessori in grado di evocare i personaggi di Fire Emblem dei giochi precedenti. Di seguito trovate il trailer dell’annuncio.