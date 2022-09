Nintendo: Bayonetta 3 sarà disponibile da ottobre

Poco più di un mese e potremmo giocare al terzo capitolo della serie di Bayonetta, che arriverà su Nintendo Switch il prossimo 28 ottobre. Bayonetta 3 è una della molte novità presentate durante il Nintendo Direct, del gioco è disponibile un nuovo trailer di gameplay cui vediamo la Strega in azione.









Attraverso i precedenti capitoli della serie abbiamo visto Bayonetta lottare prima per se stessa e poi per gli altri. In Bayonetta 3 combatterà per salvare il mondo insieme al giornalista Luka e un’altra strega di Umbra, Jeanne – entrambe vecchie conoscenze – e vedremo l’apprendista strega Viola come nuova alleata.