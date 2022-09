God of War Ragnarok, ecco il trailer dello State of Play

Durante lo State of Play della notte appena trascorsa, Sony ha mostrato un nuovo trailer di God of War Ragnarok particolarmente incentrato sulla narrazione.









Il video alterna sequenze di gameplay a frammenti di intermezzi cinematografici, permettendoci così di farci un’idea della direzione in cui andrà la trama del sequel di God of War. Il viaggio di Kratos e suo figlio Atreus porterà i due protagonisti a spasso per i nove regni collegati all’Albero del Mondo, il tutto mentre vengono costantemente braccati dalle forze di Asgard.

God of War Ragnarok, lo ricordiamo, sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 9 novembre 2022.