Rise of the Ronin è il nuovo action RPG di Team Ninja per PS5

Sony Interactive Entertainment ha presentato Rise of the Ronin, il nuovo videogioco sviluppato da Team Ninja con la supervisione di Koei Tecmo. Si tratta di un action RPG a sfondo storico ambientato in Giappone sul finire del periodo Edo.









Nel gioco vestiremo i panni di un ronin, un guerriero senza padrone libero di poter fare le proprie scelte nel corso di un periodo piuttosto tumultuoso della storia giapponese. Siamo infatti nella seconda metà del 1800, durante un’epoca buia in cui imperversa una guerra civile tra lo shogunato Tokugawa e le fazioni che vi si ribellano, senza contare le ingerenze sempre più pressanti delle varie potenze occidentali.

In questo scenario, il protagonista di Rise of the Ronin potrà utilizzare non soltanto le armi da mischia per farsi strada tra i nemici, ma anche quelle da fuoco più moderne (per l’epoca ovviamente). “Con Rise of the Ronin abbiamo voluto fare il grande passo,” ha dichiarato il director Fumihiko Yoshida. “Sfruttando tutte le abilità e conoscenze acquisite negli anni, abbiamo voluto portare il gioco a un livello successivo cercando di ritrarre nel modo più approfondito possibile una delle maggiori rivoluzioni nella storia del Giappone, includendo anche quegli oscuri capitoli che molti preferirebbero ignorare. Questo è sicuramente il progetto più ambizioso e complesso a cui lo studio di Team Ninja abbia mai lavorato.”

Il prossimo videogioco di Team Ninja arriverà in esclusiva console su PS5 nel corso del 2024.