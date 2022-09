Bandai Namco annuncia lo sparatutto sci-fi Synduality

Approfittando della cornice dello scorso State of Play, Bandai Namco ha presentato Synduality: si tratta di uno sparatutto in terza persona ad ambientazione sci-fi che ci farà immergere in un futuro post-apocalittico.









È l’anno 2222. Dopo un cataclisma che ha portato l’umanità sull’orlo dell’estinzione, gli ultimi sopravvissuti della nostra specie si sono rifugiati nella città sotterranea di Amasia, mentre in superficie vagano creature deformi e mostri di ogni sorta. Al fianco degli umani vi è però una misteriosa intelligenza artificiale, Magus, pronta a supportare l’umanità nella lotta per assicurarsi un futuro.

Nel mondo di Synduality impersoneremo un Drifter che si guadagna da vivere raccogliendo cristalli AO, una rara risorsa che si può trovare solo nel pericoloso ambiente terrestre. Avremo modo di affrontare ogni missione all’interno di un Cradle Coffin, un veicolo armato simile a un mecha interamente personalizzabile, non solo per quanto riguarda l’aspetto, ma anche sul versante dell’equipaggiamento bellico. Sarà inoltre possibile giocare online in una modalità PvPvE. Durante le scorribande online potremo incontrare altri giocatori, anch’essi alle prese con le loro missioni, che potrebbero metterci i bastoni tra le ruote.

Synduality sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo anno.