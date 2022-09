Project EVE diventa Stellar Blade, in uscita su PS5 nel 2023

È trascorso esattamente un anno dall’ultima apparizione pubblica di Project EVE, ma ora lo stylish action in sviluppo presso Shift Up non solo è tornato a farsi vivo, ma ha anche un titolo ufficiale: il videogioco si chiamerà infatti Stellar Blade.









Questa la sinossi ufficiale dell’opera: “Eve e i suoi compagni approdano su una Terra ormai estinta per rivendicarla e incontrano un sopravvissuto, Adam. Adam porterà Eve a Xion, l’ultima città rimasta, dove incontrerà il saggio Orcal che le racconterà molte storie. Per riuscire nella sua missione di salvare la Terra, Eve dovrà instaurare dei legami con i membri più importanti di Xion e contribuire alla ricostruzione della città.”

Durante il gioco ci ritroveremo a combattere mostri colossali in scontri adrenalinici, parando e schivando gli attacchi con precisione, nonché sfruttando le notevoli capacità marziali della protagonista. Infine, è stato fatto sapere che Stellar Blade verrà pubblicato direttamente da Sony Interactive Entertainment e sarà disponibile in esclusiva su PS5 nel corso del 2023.