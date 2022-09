Annunciato Like a Dragon 8, in arrivo su PC e console nel 2024

Durante il RGG Summit che si è tenuto nella giornata odierna, SEGA ha annunciato ufficialmente Like a Dragon 8, ultimo capitolo della serie Yakuza che seguirà il filone JRPG inaugurato dal titolo uscito due anni fa su PC e console.









Like a Dragon 8 vedrà il ritorno di Ichiban Kasuga nei panni del protagonista, ma non mancherà un gradito ritorno, come possiamo vedere dal trailer presente qui in alto. Nel prossimo Yakuza, infatti, ci sarà spazio anche per Kazuma Kiryu: sebbene non sia ancora chiaro il ruolo che rivestirà nel gioco, possiamo ipotizzare che sarà un alleato di Ichi.

Il videogioco sarà disponibile nel 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, ma per ingannare l’attesa verrà pubblicato un capitolo di stampo action adventure interamente incentrato su Kiryu: questo si intitolerà Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e vedrà la luce nel 2023 sulle medesime piattaforme.









Le vicende di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name saranno ambientate dopo quelle narrate in Yakuza 6: The Song of Life per spiegare il ritorno di Kiryu in Like a Dragon 8.