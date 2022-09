Rare annuncia GoldenEye 007 Remastered

Vi avevamo già parlato dei rumor riguardo alla possibilità di un ritorno di GoldenEye 007 – sparatutto in soggettiva sviluppato da Rare per Nintendo 64 – sulle piattaforme moderne, in particolare Xbox. Dopo il trailer svelato durante il Nintendo Direct di ieri, ora possiamo confermare che si trattava di voci veritiere, dato che il gioco arriverà in forma di un nuovo remaster su Xbox e Nintendo Switch (attraverso Nintendo Switch Online), la data del rilascio però è ancora da scoprire.

Come obiettivo per il remaster, Rare ha deciso di non fare significative modifiche all’aspetto del gioco per mantenerlo il più fedele possibile all’originale. Maggiori informazioni sul titolo le abbiamo tramite un tweet dello sviluppatore, in cui comunica: “25 anni dopo la sua uscita originale, scopri GoldenEye 007 ricreato fedelmente per le console Xbox. Include obiettivi, risoluzione 4K e un framerate più fluido, anche nel multiplayer locale a schermo diviso! Prossimamente a @XboxGamePass”. Segue il trailer presentato durante l’evento di ieri.