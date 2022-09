GUST Studios svela Atelier Ryza 3, previsto per il 2023

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios svelano l’arrivo del capitolo finale della serie di Atelier, con Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, previsto per il 24 febbraio 2023 e attualmente in fase di sviluppo per PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.









L’ambientazione di Atelier Ryza 3 risale a un anno dopo le vicende del prequel, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, di cui potete trovare qui la recensione. Per la loro terza avventura Ryza e i suoi amici si ritroveranno ad indagare il mistero legato alle isole Kark, apparse nelle acque dell’isola Kurken e sulla quale stanno avendo un effetto negativo, durante la ricerca troveranno un portale e in quel momento Ryza sentirà una strana voce che le dirà di volerla guidare al “Codice dell’Universo”. L’esplorazione potrà essere svolta ininterrottamente attraverso quattro regioni in un nuovo “open field”.