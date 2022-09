Hideo Kojima mostra un teaser del suo prossimo progetto al Tokyo Game Show

Hideo Kojima ha iniziato seminare indizi qua e là circa il suo prossimo progetto: uno di questi è un’immagine presente nell’esperienza VR del Tokyo Game Show 2022, in corso proprio in questi giorni.

Nello spazio virtuale dedicato a Kojima Productions, infatti, è spuntato uno strano poster che mostra il volto di una donna oscurato e coperto dalla scritta “Who am I?”, con in calce un logo e il marchio dello studio di sviluppo. Interagendo con il poster si viene catapultati su una pagina del sito di Kojima Productions che presenta la medesima immagine, con alcuni comandi che permettono di condividere questo poster.

Naturalmente è presto per lanciarsi in speculazioni, ma è molto probabile che Hideo Kojima stia per annunciare un nuovo videogioco. Che si tratti del titolo realizzato in partnership con Microsoft? O qualcosa di diverso? Lo scopriremo solo quando l’autore di Metal Gear e Death Stranding deciderà di sollevare il velo di mistero che avvolge questo progetto.