Forspoken torna a mostrarsi in un trailer del TGS 2022

Square Enix continua a puntare su Forspoken, l’action RPG in sviluppo presso Luminous Productions, confezionando un nuovo trailer in occasione del TGS 2022 in corso proprio in questi giorni.









Questa volta, dopo il lungo video di gameplay pubblicato di recente, il focus è più spostato verso la narrazione di Forspoken. In particolare, trattandosi di un filmato in lingua giapponese, questo trailer ci permette di apprezzare il doppiaggio in lingua originale, sebbene molti di noi difficilmente riusciranno a capire qualcosa di ciò che viene detto.

In ogni caso, Forspoken sarà disponibile dal 24 gennaio 2023 su PC (via Steam ed Epic Games Store) e PS5.