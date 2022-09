Microsoft ha annunciato oggi che la serie di Ni No Kuni non solo sta per fare capolino sulle piattaforme della famiglia Xbox, ma entrambi i giochi saranno disponibili sin dal lancio nel catalogo del servizio Game Pass.









A dirla tutta, il primo capitolo della serie, Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered, è in uscita già nella giornata odierna sia su Xbox One che su Series X|S. Per quanto riguarda Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno, invece, bisognerà attendere il prossimo anno.