Il remake di Resident Evil 4 arriverà anche su PS4

Dall’ultima volta che ne avevamo parlato sembrava che Capcom avesse escluso le console della precedente generazione come piattaforme per il remake di Resident Evil 4, ad oggi possiamo affermare che non è così: il gioco sarà disponibile anche per PlayStation 4. La conferma è arrivata oggi durante il Tokyo Game Show 2022 da Yoshiaki Hirabayashi, produttore del gioco, che ricordiamo sarà disponibile a partire dal prossimo 24 marzo 2023 su PC via Steam, nonché su PS5 e Xbox Series X|S. Nessuna notizia per ora riguardo Xbox One. Hirabayashi ha anche annunciato che il prossimo mese è previsto un Resident Evil Showcase, ed è molto probabile che durante la vetrina, la cui data è ancora da definirsi, verranno svelate novità riguardo i progetti che lo studio ha in cantiere per PlayStation VR 2.