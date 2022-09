One Piece Odyssey, svelata la data ufficiale del lancio

L’atteso JRPG ambientato nell’universo di One Piece: One Piece Odyssey sbarcherà sul mercato in onore del 25esimo anniversario del manga e oggi Bandai Namco Europe ha annunciato la data ufficiale del lancio, il 13 gennaio 2023. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (tramite STEAM), e racconterà le vicende della Ciurma di Cappello di Paglia – nel gioco potremo vestire i panni dei nostri affezionati pirati Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook – mentre sarà alle prese con una nuova avventura ambientata in una isola enigmatica e della quale dovranno essere svelati i misteri. In One Piece Odyssey vedremo anche due nuovi personaggi, sviluppati attraverso la guida dell’autore della serie, Eiichiro Oda.