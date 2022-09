Saturnalia: il nuovo trailer annuncia il debutto del gioco

Il team di Santa Ragione ha annunciato attraverso un nuovo trailer la data del debutto di Saturnalia: il survival horror psichedelico sarà disponibile a partire dal 27 ottobre su PC (tramite Epic Games Store), PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series S/X, e Nintendo Switch. Come vi abbiamo raccontato qui, Saturnalia è un titolo ispirato al folklore e la cultura della Sardegna, ambientato verso la fine degli anni ’80 a Gravoi, dove un gruppo di quattro ragazzi si ritrova coinvolto nel mistero che avvolge un antico rituale, svolto ogni anno nella labirintico paese durante il solstizio invernale. I protagonisti dovranno fuggire dalla inquietante cittadina popolata da creature che daranno loro la caccia, fortunatamente ognuno dei ragazzi dispone di abilità particolari che potranno essere utilizzate per dare un lieto fine alla fuga.