Suikoden I & II HD Remaster annunciato da Konami

Lo avevamo ipotizzato qualche giorno fa dopo il rinnovo del trademark da parte di Konami e alla fine eccolo qui: Suikoden I & II HD Remaster è realtà.









Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, questo il titolo completo della raccolta, comprenderà i primi due videogiochi della celebre saga di JRPG. La collection presenterà non solo un comparto grafico rimodernato, ma anche alcune migliorie al sistema di gioco: tra queste citiamo il registro dei dialoghi, le battaglie automatiche e quelle a doppia velocità.

Non mancheranno dei graditi aggiustamenti all’audio, come l’aggiunta di una libreria di suoni ambientali non presenti nella versione originale, nonché la rimasterizzazione delle tracce della colonna sonora. In più, Junko Kawano, autore del design dei personaggi della versione originale di Suikoden uscita nel 1995, ha ridisegnato tutti i personaggi per Suikoden I HD Remaster Gate Rune War.

Concludiamo segnalando che l’uscita di Suikoden I & II HD Remaster è prevista nel corso del prossimo anno su PC tramite Steam, nonché su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La raccolta sarà inoltre retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X|S.