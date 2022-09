Microids e Taito presentano Operation Wolf Returns: First Mission

Microids ha annunciato un nuovo videogioco nato dalla partnership siglata l’anno scorso con Taito: si tratta di Operation Wolf Returns: First Mission, nuova iterazione della celebre serie di rail shooter arcade.

Sviluppato dallo studio francese Virtuallyz Gaming, Operation Wolf Returns: First Mission cercherà di rimanere fedele al gioco originale, sebbene venga impiegato uno stile artistico nuovo. Avremo modo di immergerci nell’atmosfera di un classico film d’azione degli anni Ottanta grazie a un gameplay frenetico e senza sosta. Sarà possibile giocare da soli o in modalità co-op locale vestendo i panni di agenti speciali incaricati di combattere un’organizzazione criminale. Oltre al traffico di droga e di armi, l’organizzazione guidata dal misterioso Generale Viper sembra aver sviluppato un’arma di distruzione di massa. Dopo la scoperta di alcune basi del gruppo, gli agenti vengono inviati sul posto per smantellare il consorzio, eliminare le armi e liberare gli ostaggi dai vari campi di prigionia.

Operation Wolf Returns: First Mission sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch nell’autunno di quest’anno, sebbene non si conosca ancora la data di uscita definitiva. Inoltre, Microids fa sapere di essere al lavoro su una versione VR che vedrà la luce su Meta Quest 2 nel corso del 2023.