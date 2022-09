Koei Tecmo pubblica a sorpresa una demo di Wo Long

Fino al 25 settembre potrete giocare alla demo di Wo Long: Fallen Dinasty che Koei Tecmo ha pubblicato a sorpresa, ed è disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Wo Long: Fallen Dynasty Demo releases today! #WoLongDemo is available on PS5 & Xbox Series S|X.

Those who complete the demo will receive the special item "Crouching Dragon Helmet" that can be equipped in the final game!

This demo will end on Sept. 25th! #WoLongFallenDynasty pic.twitter.com/n94nn5DTpJ

