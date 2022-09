Hollow Knight Silksong arriverà anche su PS4 e PS5

Sony ha annunciato che Hollow Knight Silksong, attesissimo sequel di Hollow Knight, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco, nella lista si aggiungono quindi anche PlayStation 4 e PlayStation 5. Inizialmente il titolo del Team Cherry era stato annunciato durante una presentazione di Xbox e Bethesda e la conferma per la disponibilità sulle console riguardava solo Xbox, PC e Nintendo Switch. La data del rilascio di Hollow Knight Silksong non è ancora confermata e sicuramente i fan che attendono dal 2019 il gioco saranno trepidanti per il suo annuncio. Qui potete trovare il trailer di gameplay e altre notizie riguardo al gioco.

