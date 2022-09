Xbox punta alla crescita, ed è aperta a nuove acquisizioni

Per dare un peso significativo a Xbox come player sul mercato, Microsoft ha affermato che è aperta a nuove operazioni di trasformazione necessarie a raggiungere il suo obiettivo. Durante il Tokyo Games Show 2022 che sta avendo luogo in questi giorni, Phil Spencer, responsabile di Xbox è stato intervistato e gli è stato chiesto se Microsoft intende mettere in pausa il lavoro di acquisizione in attesa dell’approvazione per completare la fusione da 68,7 miliardi di dollari con Activision Blizzard, che è recentemente passata a una seconda fase di valutazione da parte dell’Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito. Spencer ha dichiarato: “Questo è un mercato molto competitivo, non credo che possiamo mettere in pausa nulla. Tencent è la più grande azienda di giochi del pianeta oggi e continua a investire pesantemente in contenuti di gioco e creatori di giochi. Sony è un’azienda più grande di quella che siamo oggi nel settore dei giochi e continua a investire”. Prosegue: “Ci sforziamo di essere un giocatore importante qui. Vogliamo fornire ottimi contenuti per i nostri giocatori e rimarremo attivi, sia che si tratti di investire nei nostri team interni che stanno già costruendo fantastici giochi che le persone conoscono e amano, sia che si tratti di costruire nuove partnership”.

