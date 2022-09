GTA 6: un enorme leak svela i dettagli del gioco targato Rockstar

Nella giornata di ieri, un utente di GTAForums ha pubblicato una serie di video e di screenshot provenienti da una presunta versione work in progress di GTA 6, dando il via a quello che potrebbe essere considerato il leak più massiccio della storia dei videogiochi. L’utente, tale “teapotuberhacker”, ha dichiarato di essere lo stesso hacker che pochi giorni fa si è intromesso nei sistemi di Uber.

Rockstar Games sta già procedendo a rimuovere, laddove possibile, i vari contenuti trafugati, per questo motivo in questa sede non ne troverete alcuno. Tuttavia, il noto giornalista Jason Schreier ha confermato tramite le sue fonti che il materiale diffuso in Rete nelle scorse ore è effettivamente proveniente da una cosiddetta early build di GTA 6. Lo stesso Schreier ha commentato che tale vicenda potrebbe presto trasformarsi in un vero e proprio incubo per Rockstar Games e per i suoi dipendenti: in primo luogo perché la tabella di marcia del prossimo Grand Theft Auto ne risentirà, portando molto probabilmente a un rinvio del gioco, senza considerare che la compagnia potrebbe limitare lo smart working a causa delle possibili conseguenze negative sulla sicurezza dovute al lavoro da casa.

Secondo quanto riportato dal giornalista Stephen Totilo, il presunto hacker avrebbe dichiarato di essersi impossessato anche dei codici sorgente di GTA 5 e GTA 6, nonché di una build di prova di quest’ultimo. L’hacker starebbe provando a contattare direttamente Rockstar Games, probabilmente per ottenere un riscatto.

Tornando al gioco vero e proprio, questi ultimi leak di GTA 6 confermano alcune delle informazioni trapelate nei mesi scorsi. In vari screenshot e video, infatti, si vede una protagonista femminile di chiare origini latinoamericane, proprio come si vociferava un paio di mesi fa. Pare sia presente anche un protagonista maschile, alimentando ulteriormente le indiscrezioni circa i possibili collegamenti con la storia di Bonnie e Clyde. Inoltre, è plausibile che il gioco sia ambientato in quel di Vice City dal momento che su alcuni mezzi di trasporto, in particolare sui vagoni della metro, si nota il logo della città.

In ogni caso è molto probabile che questo sia solo l’inizio di una vicenda complessa e articolata di cui non mancheremo di riportare ulteriori aggiornamenti, in caso dovessero esserci novità.