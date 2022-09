PlayStation VR2 non è retrocompatibile, lo conferma Sony

Brutte notizie per chi sperava di giocare ai titoli per il primo PS VR sul prossimo PlayStation VR2: il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony non sarà retrocompatibile.

La conferma è arrivata direttamente dalla compagnia giapponese, che nell’ultimo podcast ufficiale dedicato proprio al dispositivo in uscita l’anno prossimo ci ha dato la tutt’altro che lieta novella. Hideaki Nishino, esponente di spicco di Sony, ha difatti dichiarato che PlayStation VR2 è un dispositivo molto più avanzato che offre un tipo di esperienza profondamente diverso rispetto alla precedente iterazione del visore, per questo motivo lo sviluppo e i giochi per PlayStation VR2 richiedono un approccio differente. Per esempio, l’assenza di una telecamera e l’utilizzo di un sistema di tracciamento dei movimenti più avanzato, nonché la presenza di controller diversi, non permettono l’utilizzo dei vecchi giochi per PS VR sul nuovo visore.

Va detto che gli sviluppatori potrebbero comunque decidere di riadattare i loro videogiochi affinché siano funzionanti anche su PlayStation VR2, ma chiaramente il funzionamento di tali titoli dipenderà esclusivamente dalla volontà delle singole compagnie.