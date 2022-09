Annunciato Rise of the Triad: Ludicrous Edition per PC e console

Nightdive Studios e New Blood Interactive hanno annunciato Rise of the Triad: Ludicrous Edition, versione rimasterizzata del classico FPS targato Apogee Software in arrivo prossimamente su PC e console.









Questa nuova versione del videogioco è stata completamente ricostruita grazie al KEX Engine di Nightdive Studios, portando con sé il supporto alle risoluzioni moderne (fino a 4K), 60 fotogrammi al secondo, un aumento del field of view, il supporto al multiplayer e molto altro. Tra le novità spicca anche un episodio completamente inedito realizzato in collaborazione con gli sviluppatori originali. Sarà presente anche un editor di livelli così da permettere agli utenti più smanettoni di dar libero sfogo alla loro fantasia.

Non si conosce ancora la data di uscita ufficiale, ma sappiamo che Rise of the Triad: Ludicrous Edition sarà disponibile all’inizio del 2023 su PC (Steam e GOG), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.