Phil Spencer: Xbox continuerà a puntare sul Giappone

Nonostante i risultati tutt’altro che entusiasmanti di Xbox in Giappone, Microsoft ha intenzione di continuare a guardare con profondo interesse al Sol Levante per provare a offrire sempre più contenuti giapponesi ai suoi utenti. Lo hanno dichiarato Phil Spencer e Sarah Bond, rispettivamente CEO e Vice Presidente di Xbox, in un’intervista pubblicata sulle colonne di IGN Japan a margine del Tokyo Game Show 2022.

In particolare, Sarah Bond ha fatto sapere che Microsoft sta stringendo accordi con vari studi di sviluppo giapponesi affinché i loro videogiochi approdino anche sulle piattaforme Xbox, e in particolare nel catalogo del servizio Game Pass. Phil Spencer ha poi ricordato di aver raggiunto un accordo con Hideo Kojima che permetterà all’autore di Metal Gear e Death Stranding di realizzare un videogioco per Xbox. I due esponenti di Microsoft confermano che in futuro le produzioni giapponesi su Xbox non potranno far altro che aumentare proprio in virtù delle numerose partnership siglate nell’ultimo periodo.