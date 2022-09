Return to Monkey Island tra i giochi più venduti su Steam

A meno di ventiquattro ore dal lancio, Return to Monkey Island è già tra i videogiochi più venduti su Steam a livello globale, alle spalle di colossi del calibro di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Cyberpunk 2077, quest’ultimo tornato in auge grazie all’anime Edgerunners di Netflix. In Italia, invece, è primo davanti al’action Soulstice in uscita proprio quest’oggi (e di cui abbiamo appena pubblicato la recensione).

Pare dunque che l’utenza di Steam stia apprezzando Return to Monkey Island, tant’è che per ora le recensioni dei giocatori sono per il 96% positive, certificando la bontà dell’opera realizzata da Ron Gilbert e compagni. Qualità peraltro evidenziate anche dal nostro Paolo Besser, che ne ha tessuto le lodi in sede di recensione.