Shawn Layden entra in Tencent come consulente strategico

Oggi dobbiamo riportare la notizia di un altro acquisto illustre da parte di Tencent: no, questa volta non stiamo parlando di una software house o di un publisher, bensì dell’ingresso nell’organico di Shawn Layden. L’ex boss della divisione PlayStation rivestirà il ruolo di consulente strategico per il colosso cinese.

A darne l’annuncio ci ha pensato direttamente Shawn Layden sul suo profilo LinkedIn. “È con molto piacere che condivido con voi la notizia del mio ingresso in Tencent Games nelle vesti di consulente strategico,” ha dichiarato Layden. “Grazie a questo nuovo ruolo spero di consigliare, assistere, e supportare il team di Tencent mentre la compagnia espande le sue attività e gli impegni all’interno dell’industria a cui ho dedicato la maggior parte della mia carriera. Siamo in un momento che definirà il futuro dei videogiochi e dell’intrattenimento interattivo. Abbiamo molte strade dinanzi a noi, ma solo alcune sono intense, espansibe, inclusive, edificanti, stimolanti e sostenibili. Sono entusiasta di continuare questo cammino di scoperta, pertanto ringrazio Tencent per questa opportunità.”